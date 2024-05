" je ne pense pas que nous allons gérer ce pays tranquillement avec des dizaines d'opposants milliardaires...", Waly Diouf Bodian, DG PAD

Le tout nouveau directeur général du port autonome de Dakar (PAD), Waly Diouf Bodian a -t-il commis une bourde en faisant une telle déclaration sur ceux qu'il appelle " les politiciens milliardaires". L'inspecteur des impôts et domaines, lors d'une soirée de gala à Keur Massar dira en substance, " je ne pense pas que nous allons gérer ce pays tranquillement avec des dizaines d'opposants milliardaires qu'on laisse circuler librement". Et monsieur Bodian de s'interroger, " s'il y a des dizaines d'opposants dans un pays sous développé qui sont milliardaires qu'on laisse vaquer librement à leurs occupations. Pensez-vous qu'on va gérer ce pays tranquillement? Et je m'en arrête là, de peur qu'Ousmane Sonko se fâche contre moi".



Sous une salve d'applaudissements, le directeur du port autonome de Dakar (PAD) a clos ce chapitre. De peur de fâcher le leader du Pastef, comme lui-même l'a reconnu.