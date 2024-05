Affaire de la vidéo des apprentis sur l’autoroute à péage : le parquet requiert 6 mois de prison contre un des chauffeurs et son apprenti

Ces derniers jours, une vidéo d’où l’on pouvait voir des apprentis accrochés sur deux « Ndiaga Ndiaye » sur le péage et essayant de rattraper l’autre car a fait le tour de la toile et a été largement critiquée par les Sénégalais.



Après que la justice s’est autosaisie, le tribunal des flagrants délits a requis deux (02) ans de prison dont 6 mois ferme en plus d’une amende de 250.000 CFA, pour le chauffeur et l’apprenti pour mise en danger de la vie d’autrui.



La suspension du permis de Fallou Diouf a aussi été décidée par le juge pour une durée de 6 mois à compter de la date de son élargissement.



Appelés à la barre, ils ont nié être les instigateurs de la scène. Les deux hommes, Fallou Diouf et l’apprenti Mbaye Diouf ont plaidé non coupables soutenant que c’était juste un jeu.