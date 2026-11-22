Le ministre de l’Intérieur, Mouhamadou Makhtar Cissé, a justifié le licenciement de 29 élèves stagiaires de la 49e promotion de l’École des sous-officiers de police de Kaolack par des absences prolongées et injustifiées. Dans sa réponse à une question écrite du député Guy Marius Sagna, il a situé ces absences entre le 6 janvier 2025 et le 30 avril 2026.



Selon les comptes rendus du chef du Bureau des études et du commandant de l’école, cités par le ministre, les élèves n’avaient répondu à aucune convocation et n’avaient fourni aucun justificatif. La décision de licenciement, datée du 22 mai 2026, leur avait été notifiée le 12 juin.



Sur les 29 stagiaires convoqués, un seul, El Hadj Malick Ka, avait accepté de signer son procès-verbal. Huit avaient inscrit la mention « Je ne reconnais pas les faits », quatorze avaient refusé de signer et six n’avaient pas répondu à la convocation.



En réaction, Guy Marius Sagna avait dénoncé une radiation qu’il jugeait injuste. Le député avait demandé l’annulation de la décision, la réintégration des élèves et la régularisation de leur situation administrative et salariale. Il avait également réclamé une enquête interne, rappelant que cette promotion avait connu deux années sans perception de salaire.