Malgré les frappes aériennes de l’armée malienne dans les parages de la localité de Niono dans le centre, les jihadistes n’ont pas reculé longtemps.



Selon les témoins, ils sont arrivés comme d’habitude à motos, à pieds et à bord de véhicules. Armés pour certains jusqu’aux dents et avec une équipe de propagande dans les rangs pour filmer une partie de l’attaque. Ils se sont dirigés vers la principales emprises de l’armée dans cette importante localité de la région de Ségou. Coups de feu nourris et des véhicules calcinés dans un camp militaire… Le bilan de l’attaque – lourd selon les jihadistes – est contesté par l’armée malienne.



Dans la même région ce samedi, une position des militaires russes d’Africa Corps, alliés de l’armée régulière sur le terrain, a été également prise pour cible par les jihadistes. Un engin explosif improvisé a détruit un véhicule blindé. Là aussi, le bilan de l’attaque publié par le Jnim est contesté par les troupes régulières.



Ces attaques interviennent au moment où des sources sécuritaires régionales s’inquiètent : de plus en plus d’armes et de matériel de guerre venu de la Libye alimente des combattants jihadistes du Sahel.