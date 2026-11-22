La Casamance a franchi une nouvelle étape dans son processus d’industrialisation avec le lancement de la construction de cinq unités agro-industrielles à Adéane, dans la région de Ziguinchor. La cérémonie de pose des premières pierres, présidée par le ministre de l’Industrie et du Commerce, Dr Serigne Guèye Diop, a marqué le démarrage de cette phase, portée par plus de 19,5 milliards de FCFA d’investissements privés et la perspective de centaines d’emplois directs et indirects.



Au micro d’iRadio, le ministre a présenté ces infrastructures comme une concrétisation de la vision Sénégal 2050, portée par le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. « En posant ces cinq premières pierres ici à l’Agropole d’Adéane, nous concrétisons une vision », a-t-il déclaré.



Dr Serigne Guèye Diop a précisé que le site disposait déjà de 85 hectares, extensibles à 120 hectares. Il a insisté sur la nécessité de valoriser les ressources agricoles et halieutiques de la région par la transformation locale.



« La Casamance que nous connaissons, riche de ses terres et de son savoir-faire millénaire, ne doit plus se limiter à vendre des produits à l’état brut », a-t-il affirmé. Pour le ministre, ces cinq unités devaient permettre de passer « du potentiel à l’industrialisation » et de développer des emplois à valeur ajoutée dans les principales filières économiques de la région.