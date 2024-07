ANACIM émet une alerte météo : Pluies et orages violents attendus ce vendredi

L'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (ANACIM) a émis une alerte concernant des conditions météorologiques sévères prévues pour ce vendredi 12 juillet. Selon les dernières prévisions, des orages et des pluies modérées à fortes, déjà en cours à l'Est, vont progresser avec des vents puissants vers plusieurs régions du pays. Les zones principalement concernées sont Linguère, le Centre (Kaffrine, Kaolack, Diourbel et Fatick) et le Sud-ouest (Kolda, Sédhiou et Ziguinchor), durant la matinée et l'après-midi.



Des pluies ont déjà été observées dans les régions de Matam, Kédougou et Tambacounda, rapporte l'ANACIM. Ces conditions météorologiques extrêmes pourraient provoquer des perturbations importantes, avec des risques accrus de vents forts, d'orages et de précipitations intenses.



Pour assurer la sécurité et minimiser les risques liés à ces conditions climatiques, l'ANACIM recommande les mesures suivantes : "Attacher ou ranger les objets susceptibles d’être emportés par le vent, éviter de se déplacer ou de rester sous les arbres, se tenir à l’écart des structures métalliques et des cours d’eau, fermer les fenêtres et les portes, débrancher les appareils électriques pour éviter les surtensions, limiter les déplacements non essentiels, conduire prudemment, se tenir informé des consignes des autorités locales."



Les populations des régions concernées sont appelées à suivre attentivement ces recommandations pour éviter les accidents et les dommages matériels.