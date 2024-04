APR: Macky Sall sonne la mobilisation de ses troupes

Malgré son absence, Macky Sall mobilise ses partisans avec détermination, cherchant à prévenir le déclin de l'Alliance pour la République (APR) après la perte du pouvoir. En effet, l'ancien Président Sall projette d'envoyer une délégation de l'Alliance pour la République (APR) dans les régions de Kolda, Kaffrine et Tamba le samedi prochain.



Nos confrères du journal L'As soulignent que cette initiative vise à remobiliser et exprimer la reconnaissance envers les militants, tout en les préparant potentiellement aux défis à venir. De plus, la délégation de Macky Sall représentera l'ancien chef de l'État lors du Daaka de Médina Gounass, où elle aura pour mission de transmettre son message au khalife, rapporte la même source.