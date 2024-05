Assises de la justice : les magistrats se grouillent

En prélude des assises de la justice prévues pour le 28 mai 2024, les magistrats sont déjà en plein travail pour aborder les enjeux cruciaux qui persistent dans le secteur judiciaire.



L’Union des Magistrats Sénégalais (UMS) a récemment tenu une assemblée générale extraordinaire, marquant ainsi un pas significatif dans la préparation de cet événement majeur. Cette réunion, tenue à huis clos dans la prestigieuse salle 4 du palais de justice de Dakar, a été le théâtre de discussions animées et stratégiques entre les acteurs clés de la justice sénégalaise.



Les échanges ont porté sur une analyse approfondie des défis et des obstacles rencontrés dans le fonctionnement quotidien du système judiciaire. Ces points de discussion ont été soigneusement examinés en vue de les présenter et de les débattre lors des assises à venir.