Politique : Mamour Cissé fait des révélations et invite Amadou Ba à prendre son destin en main

Mamour Cissé, leader Pds/Jant Bi est revenu sur les causes de la défaite du poulin de Macky et candidat malheureux de la coalition Benno Bokkk Yakaar.



A l’en croire, « Amadou Ba n'a pas reçu le soutien nécessaire de la part de ceux qui l'avaient désigné candidat principalement le Président Macky Sall et ce dernier aurait pensé à changer de candidat à la dernière minute ». Il y a une responsabilité partagée mais la plus grande responsabilité incombait à celui qui était censé prendre à bras le corps ce combat, à savoir Macky Sall », a -t-il ajouté, lors d’un entretient à l’émission grand jury sur la Rfm.



Parti de ce constat, Mamour Cissé a invité Amadou Ba à prendre son destin en main en tant qu’opposant. « Il n'a fait que contempler le monde, ce dont il s'agit maintenant c'est de le transformer, lui conseille-t-il. Un destin, il se prend en charge. Je ne peux comprendre que son esprit effleure l'idée de partir ou de rester à l'Apr. Aujourd'hui Dieu a fait qu'il est le chef de l'opposition. Il faut qu'il mesure tout ça. Qu'il s'assume et qu'il aille voir ceux qu'il doit voir », a conseillé le membre de bby.



Toujours dans ses révélations, Mamour Cissé s’est prononcé sur la probable configuration de la prochaine opposition. « Les sociaux-démocrates, les sociaux-libéraux, ils sont en train de discuter, de même que la gauche. Tout le monde a conscience que nous allons vers une élection et il est même question d'une fusion organique. Attendez que le PSD/Jant bi intègre le parti socialiste », a annoncé Mamour Cissé. Indiquant qu’il Il est nécessaire d'avoir une opposition forte et responsable face au tandem Sonko-Diomaye.