Affaire Mélenchon et homosexualité : "Macky a été clair, c’est Sonko qui a été ambigu" ( Pr Serigne Ousmane Bèye)

La polémique sur déclaration de Ousmane Sonko sur les LGBT (lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres) s’enfle de plus en plus. Le monde universitaire s'invite au débat et donne son avis sur la conférence de presse conjointe du président du parti Pastef Les Patriotes et de Jean-Luc Mélanchon à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar.



Interpellé sur la question, le Professeur d’économie à la retraite, Serigne Ousmane Bèye, estime d’abord que « ce n’est pas bon pour la crédibilité d’Ousmane Sonko. Ça me gêne beaucoup », a-t-il confié à nos confrères de Dakaractu.



Néanmoins, il note que « Sonko disait clairement que c’était une activité de Pastef, donc un privé. L’Université n’était pas le lieu opportun pour animer cette rencontre. Ils auraient pu le faire dans un hôtel » commente le Professeur.



Qui est revenu sur les propos de Sonko, par rapport au discours de Macky Sall concernant les LGBT. « Sonko reprochait à Macky d’être trop mou quand il répondait aux questions posées sur ce sujet quand il recevait des hôtes occidentaux », indique-t-il.



Autrement dit, pour Pr Bèye, « Macky a été clair, c’est Sonko qui a été ambigu. Je ne suis pas dans les secrets des dieux, je sais qu’il y a un débat interne au sein de Pastef », a-t-il informé.