Abass Fall révèle : " Il y a des députés de la majorité qui ont décidé d'accompagner le gouvernement..."

Abass Fall, député de Yewwi Askan wi, n’est pas du même avis que ceux qui militent pour la dissolution de l’Assemblée nationale, du moins tant que les députés majoritaires de la nouvelle opposition jouent leur rôle en toute "responsabilité, conformément aux intérêts du peuple qui a choisi le changement". Selon lui, cela ne sert à rien de dissoudre l’Assemblée nationale pour une nouvelle majorité mécanique qui va reprendre les mêmes pratiques ».



Invité de l’émission « En vérité « sur la Radio Sénégal international (Rsi), le député et coordonnateur de Pastef Dakar a déclaré qu’il milite pour la « cohabitation ».



« Nous militons pour la cohabitation, mais il y a des choses que nous accepterons plus. Beaucoup de choses pas du tout catholiques se sont passées à l’Assemblée nationale, des choses à revoir », a-t-il regretté.



Avant d’ajouter : « Il faut un changement de comportement, si nous constatons qu’on ne peut plus travailler ensemble, nous ferons ce que la loi nous permet de faire, on n’aura pas d’autre choix que de dissoudre l’Assemblée nationale », a-t-il conclu.