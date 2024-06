Euro 2024: l'Angleterre bat la Serbie et prend la tête du groupe C

L’Angleterre a dominé la Serbie, ce dimanche 16 juin à l’Arena AufSchalke de Gelsenkirchen, pour son entrée en lice à l’Euro 2024 (1-0). Les Three Lions n’ont pas brillé mais prennent la tête de leur groupe C.



L’Angleterre abordera son choc face au Danemark, jeudi prochain (16 h00 Gmt). Plus tôt, la Serbie tentera de débloquer son compteur contre la Slovénie, qui a fait match nul face au Danemark ce dimanche.