Abou Abel Thiam affirme n'avoir "aucun doute" sur la réélection de Macky Sall

Dans une interview accordée au journal EnQuête, le président du collège des délégués de l'Autorité de régulation des télécommunications et des postes (Artp), Abou Abel Thiam, par ailleurs, responsable de l'Alliance pour la République, a affirmé n'avoir aucun doute sur la réélection du président Macky Sall au soir du 24 février, vu les réalisations qu'il a faites.



"Les Sénégalais vont reconduire Macky Sall au soir du 24 février 2019. Moi, je n'ai aucun doute là-dessus. Son bilan est celui de chantier qui a reconduit un pays en ruine. Lorsque Macky Sall arrivait au pouvoir, nous étions dans une situation de rationnement de l'énergie électrique", affirme Abou Abel Thiam.



Selon lui, "le Sénégal connaissait des centaines d'heures de coupure par année. Ne serait-ce que sur ce plan, il (Macky Sall) mérite largement un second mandat, parce que l'énergie est fondamentale. A partir du moment où vous donnez l'eau et l'électricité aux populations, vous avez fait un grand pas vers le développement"