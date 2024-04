Opérations pré-hivernales : le gouverneur de Dakar appelle à une mobilisation communautaire

Le gouverneur de Dakar, Al Hassane Sall, a appelé ce jeudi à une « mobilisation communautaire » en vue d’atteindre les résultats escomptés dans la recherche de solutions aux inondations. « Nous souhaitons qu’il y ait une mobilisation communautaire, que la communauté prenne à bras-le-corps. Les bonnes dispositions seront prises et mises en œuvre. Si nous le réussissons, nous aurons, peut-être, fait 90% du travail », a-t-il indiqué sur APS.



M. Sall exhorte en revanche l’implication de tout le monde, et a assuré que « nous souhaitons véritablement que chacun d’entre nous s’implique d’abord par la réflexion, la production de bonnes idées, mais s’implique également dans l’application des mesures ».



D’après la même source, il souhaite, à l’instar de l’ONAS (Office national de l’assainissement du Sénégal), que les autres services impliqués dans la lutte contre les inondations soient « aux côtés des collectivités territoriales, pour que les bonnes actions soient identifiées et soient mises en œuvre dans les plus brefs délais ».



« Il va falloir maintenir la dynamique, consolider les acquis et faire en sorte qu’on n’ait pas des résultats en deçà de ceux de l’année dernière ». Cela permettra, progressivement, d’aller vers un hivernage sans difficulté », a-t-il encouragé.