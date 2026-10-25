Accident de la circulation à Notto-Diobass : deux morts et 26 blessés après la finale de la Zone 11D

Le sacre de l'ASC Ngolfaning face à l'ASC Birbirane lors du tournoi de la Zone 11D à Notto-Diobass s'est malheureusement transformé en tragédie routière à hauteur de Kissane, dans la région de Thiès. Au cours de la soirée du samedi 24 octobre 2026, un véhicule transportant les supporters venus célébrer ce triomphe a fait un grave tonneau, provoquant la mort de deux adolescents, Issa Ciss (16 ans) et Rokhaya Faye (18 ans), ainsi que vingt-six blessés dont plusieurs souffrent de fractures sérieuses.



Selon les informations de Seneweb, alertées immédiatement, les équipes de la gendarmerie et les sapeurs-pompiers se sont déployées en urgence sur les lieux de l'impact pour secourir les victimes, évacuer les blessés vers les structures hospitalières et ouvrir les investigations d'usage.



Une enquête est en cours pour élucider ce drame, alors l'ensemble de la communauté de Ngolfaning est plongé dans un deuil profond au moment même où elle célébrait sa victoire sportive.