Accusé de faire l'apologie du viol, Pr Songué Diouf de la TFM traduit en justice

Les propos du Pr Songué Diouf ont eu le don de mettre en rogne des femmes qui se regroupées pour le lui faire savoir. En effet, s’exprimant dans l’émission «Jakarlo» de la TFM, M. Diouf avait laissé entendre que les viols pouvaient découler de la posture des victimes, lesquelles, dotées de formes généreuses, pouvaient ne pas laisser de marbre les criminels.



Ce qui a eu pour effet de mettre hors de leurs gongs les psychologues Ndeye Khaira Thiam, Aminata Mbengue et la juriste Fatima Sall. Ces dernières, munies d’une plainte, ont intenté une action judiciaire contre le chroniqueur de la TFM.



Dans leur communiqué parvenu à PressAfrik et annonçant leurs poursuites, ces dames relèvent que «Suite aux propos inqualifiables de Mr Songué Diouf, sur le plateau de l'émission Jakarlo, de la TFM, vendredi soir, nous autres citoyens, femmes et hommes nous sommes sentis extrêmement bafoués dans nos droits. Le viol comme son apologie sont des délits inscrits au code pénal du Sénégal. Nous entendons donc porter l'affaire devant les tribunaux. La plainte est déposée ce jour».