Djeddah Thiaroye Kao : une adolescente de 13 ans échappe au viol grâce à sa virginité

Une tentative de viol contre une fille de 13 ans par son compatriote guinéen a basculé dans une violence bestiale. Alpha O. B, commerçant de son statut est tombé amoureux de D. Barry. Il lui a déclaré sa flamme, loué ensuite ses qualités morales et demandé sa main à ses parents. Ces derniers ont informé la gamine. Mais la demoiselle a décline avec politesse l'offre de mariage.



Malgré le refus de la gamine, Alpha a campé sur sa position et a continué de faire la cour à la mineure. Pour conquérir l'adolescente, il a développé une opération de charme et a multiplié ses actes de générosité et de bienveillance à l'endroit de la fille, afin de gagner sa confiance et de conquérir enfin son cœur, mais, sans succès. Il a ensuite changé de stratégie Alpha B a simulé une visite de courtoisie à ses parents à Kaffrine en compagnie de l'adolescente, afin de présenter celle-ci aux membres de sa famille.



Jeudi 20 novembre dernier, vers 19 h, rapporte "Les Echos", Alpha a manœuvré la mère de la fille et a fini par obtenir son autorisation afin d'aller avec elle chez ses parents à Kaffrine ( Centre) Ils ont embarqué ensemble à bord d'un véhicule de transport en commun direction Kaffrine. Toutefois, arrivé à Kaolack (centre- Ouest), ver 20 h, il proposa à la fille de passer la nuit dans un hôtel pour aider sa sœur qui y travaillerait avec son enfant. Ce qui se révélera inexact. Naïve, la gamine a accepté de le suivre. Il l'a par la suite entraîné dans une chambre. Tard, dans la nuit, Alpha réveilla la jeune fille et lui proposa une partie de jambes en l’air. Celle-ci a refusé avec véhémence et s'est recroquevillée sur elle-même avec sa couverture dans un coin du lit. Il a voulu forcer la demoiselle par des sentiments, mais cette dernière est restée de marbre et a repoussé avec violence ses avances.



Face à l'attitude teigneuse de la petite, le commerçant lui a infligé une gifle avant de lui sauter dessus et la mordue à l'épaule gauche. Il lui ôta ensuite les habits et se jeta comme un forcené sur elle. Cependant, quand il a découvert qu'elle est vierge, il a renoncé et lui a aussitôt demandé de prendre une douche à la va-vite et de faire ses affaires pour rentrer à la maison.



A son retour à Dakar, la fille, rapporte sa mésaventure à son frère aîné, qui s'est rendu au commissariat d'arrondissement de Thiaroye où il a déposé une plainte contre le présumé violeur. Une enquête a été ouverte et une chasse à l'homme lancée contre le mis en cause. Localisé le 5 décembre dernier dans leur quartier Djeddah Thiaroye Kao (banlieue dakaroise), Alpha a été interpellé par des agents de terrain de la brigade de recherches du commissariat.



Au cours de l'opération, les policiers ont surpris le mis en cause en train de s'activer autour de sa fabrique de sachets d'eau estampillés "Si Bon Zam Zam" ; le local servant de fabrique aux sachets d'eau rapporte le quotidien d'information se trouvait dans un état insalubre et dégagé une odeur nauséabonde. Les policiers ont également trouvé un réservoir contenant de l'eau relié à une machine de mise en sachets, 56 paquets de sachets d'eau jonchant le sol à côté d'une natte et une moto tricycle servant à assurer la livraison des sachets d'eau.



Interrogé, Alpha O. B. a nié la tentative de viol contre la mineure. Quid de l'autorisation administrative de fabrique de sachets d'eau ? Il n'a pas pu produire l'agrément.



Suffisant, pour qu'il soit inculpé et placé en garde à vue. Il devrait être présenté aujourd'hui devant le parquet du tribunal de grande instance de Pikine. Il est poursuivi pour « tentative de viol, production et vente d'aliments impropres à la consommation humaine, défaut d'autorisation de fabrication et de mise en vente de sachets d'eau, et mise en danger de la vie d'autrui ».