Incendie à Saraya : une dizaine de cases ravagées par les flammes à Wamba

Un violent incendie a ravagé, lundi, une dizaine de cases à Wamba, village de la commune de Madina Baffé, dans le département de Saraya, selon une source sécuritaire qui s'est confiée à l'Aps.



Le sinistre, dont l’origine reste encore indéterminée, s’est déclaré vers 11 heures, détruisant les habitations de six familles.



Aucune perte en vie humaine n’est à déplorer, mais les dégâts matériels sont considérables. Les flammes ont pu être maîtrisées grâce à la mobilisation rapide des villageois, dont l’intervention a empêché une propagation potentiellement plus dramatique.



Un habitant de Wamba, joint par l’APS, a toutefois souligné qu’il s’agissait du quatrième incendie enregistré dans le village en l’espace de deux semaines.



Face à cette série inquiétante, les populations locales appellent les autorités administratives et communales à renforcer la vigilance et à ouvrir des investigations approfondies afin de déterminer les causes de ces incendies répétés.