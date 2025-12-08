Incendie à Saraya : une dizaine de cases ravagées par les flammes à Wamba

Un violent incendie a ravagé, lundi, une dizaine de cases à Wamba, village de la commune de Madina Baffé, dans le département de Saraya, selon une source sécuritaire qui s'est confiée à l'Aps.
Le sinistre, dont l’origine reste encore indéterminée, s’est déclaré vers 11 heures, détruisant les habitations de six familles.
Aucune perte en vie humaine n’est à déplorer, mais les dégâts matériels sont considérables. Les flammes ont pu être maîtrisées grâce à la mobilisation rapide des villageois, dont l’intervention a empêché une propagation potentiellement plus dramatique.
Un habitant de Wamba, joint par l’APS, a toutefois souligné qu’il s’agissait du quatrième incendie enregistré dans le village en l’espace de deux semaines.
Face à cette série inquiétante, les populations locales appellent les autorités administratives et communales à renforcer la vigilance et à ouvrir des investigations approfondies afin de déterminer les causes de ces incendies répétés.
Le sinistre, dont l’origine reste encore indéterminée, s’est déclaré vers 11 heures, détruisant les habitations de six familles.
Aucune perte en vie humaine n’est à déplorer, mais les dégâts matériels sont considérables. Les flammes ont pu être maîtrisées grâce à la mobilisation rapide des villageois, dont l’intervention a empêché une propagation potentiellement plus dramatique.
Un habitant de Wamba, joint par l’APS, a toutefois souligné qu’il s’agissait du quatrième incendie enregistré dans le village en l’espace de deux semaines.
Face à cette série inquiétante, les populations locales appellent les autorités administratives et communales à renforcer la vigilance et à ouvrir des investigations approfondies afin de déterminer les causes de ces incendies répétés.
Autres articles
-
Joal : un pêcheur violente et frappe sa mère pour un « manque d'amour »
-
🔴Dopage et corruption : Pape Massata devant le juge, 5 Milliards Alloués aux Victimes: Maimouna ...
-
Diamaguène Sicap Mbao : un Asp arrêté pour « viols répétitifs » sur sa cousine de 11 ans
-
Djeddah Thiaroye Kao : une adolescente de 13 ans échappe au viol grâce à sa virginité
-
Recel de véhicules à Mbour : trois (03) personnes interpellées, le principal suspect en fuite