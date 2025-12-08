Budget 2026 : une enveloppe de plus de 728 milliards de F CFA pour le ministère des Infrastructures

Le projet de budget 2026 du ministère des Infrastructures est arrêté à 728 427 280 128 F CFA en autorisations d’Engagement (AE) et 716 129 572 271 F CFA en Crédits de Paiement (CP), ce lundi, lors de l’examen du rapport du budget par la Commission des finances et du contrôle budgétaire, élargie à la Commission de l’Aménagement du Territoire
Étant donné qu'il s'agit d'un département ministériel nouvellement créé, il n'est pas possible d'apprécier la variation des crédits par rapport à l'année précédente. Cependant, la répartition par programmes met en évidence une orientation très nette vers l'investissement massif (98%) dans les infrastructures vitales du pays.
Le Transport au cœur de la stratégie avec un programme dédié de près de 487 milliards
Le programme de Développement, gestion et entretien des infrastructures de transport routières et ferroviaires accapare la majeure partie de l'enveloppe avec un budget arrêté à 486 890 317 761 F CFA en AE et 483 637 609 904 F CFA en CP.
Ce programme est dominé par les dépenses d'investissement exécutées par l'État (416,24 milliards de F CFA en AE) ainsi que par un important poste de 62 milliards de F CFA destiné aux Transferts en Capital, soulignant l'engagement du ministère à moderniser et développer le réseau de transport national.
Deux autres programmes affichent des montants considérables, mettant l'accent sur l'aménagement du territoire. Il s’agit des Infrastructures sociales et administratives. ce programme dispose de 155 209 145 614 F CFA (en AE et CP), presque intégralement dédié aux Investissements exécutés par l'État, ciblant la construction et la réhabilitation d'infrastructures pour les services publics et sociaux.
Un autre Programme concernant l’Équité territoriale et développement des pôles. Ce programme est doté de 73 219 406 477 F CFA en AE, ce programme est constitué à 100 % d'investissements, confirmant la volonté du ministère de réduire les disparités régionales et de stimuler les économies locales.
Le programme d’Infrastructures portuaires et aéroportuaires bénéficie d'une enveloppe de 12 610 159 276 F CFA en AE, avec la quasi-totalité des crédits alloués aux Investissements pour améliorer les portes d'entrée du pays.
Enfin, le programme de soutien avec le Pilotage, Gestion et Coordination administrative. Les dépenses dudit programme sont fixées à un budget plus modeste de 498 251 000 F CFA (en AE et CP), assurant le fonctionnement interne du nouveau département ministériel à travers les dépenses de personnel et d'acquisition de biens et services.
