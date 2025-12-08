Budget 2026 : une enveloppe de plus de 728 milliards de F CFA pour le ministère des Infrastructures

Le projet de budget 2026 du ministère des Infrastructures est arrêté à 728 427 280 128 F CFA en autorisations d’Engagement (AE) et 716 129 572 271 F CFA en Crédits de Paiement (CP), ce lundi, lors de l’examen du rapport du budget par la Commission des finances et du contrôle budgétaire, élargie à la Commission de l’Aménagement du Territoire



​Étant donné qu'il s'agit d'un département ministériel nouvellement créé, il n'est pas possible d'apprécier la variation des crédits par rapport à l'année précédente. Cependant, la répartition par programmes met en évidence une orientation très nette vers l'investissement massif (98%) dans les infrastructures vitales du pays.

​

Le Transport au cœur de la stratégie avec un programme dédié de près de 487 milliards



​Le programme de Développement, gestion et entretien des infrastructures de transport routières et ferroviaires accapare la majeure partie de l'enveloppe avec un budget arrêté à 486 890 317 761 F CFA en AE et 483 637 609 904 F CFA en CP.



​Ce programme est dominé par les dépenses d'investissement exécutées par l'État (416,24 milliards de F CFA en AE) ainsi que par un important poste de 62 milliards de F CFA destiné aux Transferts en Capital, soulignant l'engagement du ministère à moderniser et développer le réseau de transport national.



​​Deux autres programmes affichent des montants considérables, mettant l'accent sur l'aménagement du territoire. Il s’agit ​des Infrastructures sociales et administratives. ce programme dispose de 155 209 145 614 F CFA (en AE et CP), presque intégralement dédié aux Investissements exécutés par l'État, ciblant la construction et la réhabilitation d'infrastructures pour les services publics et sociaux.



​Un autre Programme concernant l’Équité territoriale et développement des pôles. Ce programme est doté de 73 219 406 477 F CFA en AE, ce programme est constitué à 100 % d'investissements, confirmant la volonté du ministère de réduire les disparités régionales et de stimuler les économies locales.



​Le programme d’Infrastructures portuaires et aéroportuaires bénéficie d'une enveloppe de 12 610 159 276 F CFA en AE, avec la quasi-totalité des crédits alloués aux Investissements pour améliorer les portes d'entrée du pays.



​Enfin, le programme de soutien avec le Pilotage, Gestion et Coordination administrative. Les dépenses dudit programme sont fixées à un budget plus modeste de 498 251 000 F CFA (en AE et CP), assurant le fonctionnement interne du nouveau département ministériel à travers les dépenses de personnel et d'acquisition de biens et services.



​