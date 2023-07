Adji Sarr traduit en justice Atépa et lui réclame 50 millions, face à face prévu le 10 août prochain

La masseuse a esté en justice contre l'architecte, le poursuivant pour diffamation. Selon Adji Sarr, l'homme d’affaires et non moins président du Club des investisseurs sénégalais (CIS) a tenu sur un plateau de la 7TV des propos avec une intention de la nuire, informe, le journal Les Echos.

Dans la citation servie à l'architecte, Adji Sarr souligne que lors d'une émission sur la 7Tv et dont le contenu vidéo est partagé sur les réseaux sociaux notamment sur Tik-tok et YouTube, en date du 11 juillet dernier, Pierre Goudiaby Atepa a affirmé, en parlant d'elle: «j'ai partagé avec une dame qui est dans une Ong qui s'occupe de femmes battues et qui a fait donner beaucoup de crédit aux arguments de la masseuse, de la fameuse masseuse. Vous savez ce qu'elle m'a dit ; que la masseuse l'a manipulée, lui a volé une bague en diamant, a volé son argent». Et ce n'est pas tout, selon toujours la citation, l'architecte a ajouté: dans cette affaire-là, cette dame n'est pas crédible».

Alors pour Adji Sarr, il n y a aucun doute, en tenant ces propos, Pierre Atépa Goudiaby a porté manifestement atteinte à son honneur et à sa considération.



La masseuse réclame 50 millions de francs. Le dossier sera évoqué le 10 août prochain.

Revoilà Adji Sarr qui porte encore plainte. Sa cible cette fois-ci est Pierre Goudiaby Atepa. Et ce n’est pas une affaire de mœurs, mais de diffamation présumée.