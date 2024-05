Coupe du Sénégal : l’US Gorée et Génération Foot éliminées, Douanes, Jeanne d’Arc, Dial Diop et Cayor Foot passent en huitième

Les derniers matchs des 16es de finale de la Coupe du Sénégal se sont joués ce jeudi. Génération Foot et l’US Gorée ont été éliminées respectivement par Casa Sport et CNEPS Excellence. Douanes, Jeanne d’Arc, Dial Diop et Cayor Foot passent en huitième.



Génération Foot a été éliminée par le Casa Sport aux tirs au but après un match nul (0-0, tab 5-4). Cette élimination est un coup dur pour les académiciens, qui se retrouvent désormais à lutter pour le maintien.



L’US Gorée (Ligue 1), a été battue par le CNEPS Excellence (Ligue 2). Les Thiessois ont renversé les Insulaires aux tirs au but après un match nul (1-1) à l’issue du temps réglementaire. Dans le duel opposant deux équipes de Ligue l’AS Douanes a dominé Thiès FC su le score de (1-0).



Jeanne d’Arc s’est qualifiée au prochain tour après avoir battu Africa Foot (3-0). Dial Diop (D5) a également validé son billet pour les huitièmes de finale de la Coupe du Sénégal après sa victoire contre le Cayor Foot (1-0). Avenir Dakar a battu Keur Madior sur le même score.





Résultats 16es de finale





Jeudi 2 mai 2024



Stade régional de Kolda



Casa Sports (L1) / Génération Foot (L1) (0-0, tab 5-4)



Stade Diagaly Bagayoko



AS Douane (L2) / Thiès FC (L2) 1-0



US Gorée (L1) / CNEPS (L2) 1-1



Stade municipal de Ngor



Dial Diop SC (D5) / Cayor Foot (N1) 1-0



Stade Amadou Barry



Africa Foot (N1) / Jeanne d'Arc (N1)0-3



Stade Caroline Faye



Keur Madior (L2) / Avenir de Dakar (N1) 1-0



Mercredi 1er mai 2024





Sandiara (DS) / Dakar SC (L1) 0-0 TAB 2-4



Mbour PC (N1) / RS Yoff (L2) 0-0 TAB 6-5



Africa Promo (N1) / Jamono Fatick (L1) 0-3



Wally Daan (L2) / DUC (L2) 1-0



Férus Foot (D5) / Guelwaars Fatick (N2) 1-1 TAB 5-3





HLM Dakar (L2) / AJEL (L2) 0-0 TAB 4-2



AS Pikine (L1) / Stade Mbour (L1) 0-0 TAB 6-5



Teungueth FC (L1) / AS Bambey (N1) 3-0



Hayoo Agnam (N2) /Jaraaf (L1) 1-1 TAB 4-5



Mardi 30 avril 2024



AS Kaffrine (N1) / Don Bosco (N1) 4-0