Hôpital régional de Ziguinchor : le SYNTRAS a levé son mot d’ordre de grève

Bonne nouvelle pour la population de Ziguinchor. Le Syndicat national des travailleurs de la santé (SYNTRAS) du Centre hospitalier régional de Ziguinchor (sud) a levé son mot d’ordre de grève ce jeudi.



Selon le chargé de communication de l’établissement hospitalier, Pascal Faye, « Par cette issue heureuse, la direction du Centre hospitalier régional de Ziguinchor salue la grandeur des partenaires sociaux du SYNTRAS et leur centrale, la CNTS, qui ont accepté de lever le mot d’ordre de grève pour le bien des populations », a-t-il déclaré, révélant que la direction du Centre hospitalier régional de Ziguinchor et le Syndicat national des travailleurs de la santé (SYNTRAS) sont parvenus à un consensus à l’issue d’un processus de négociation initié le 25 avril dernier sous la conduite du gouverneur, Mor Talla Tine.



Cela, dit-il, « nous a permis de nous accorder sur les points tels que l’IPRES, l’avancement, l’ancienneté et les heures supplémentaires pour les agents contractuels », a fait savoir le chargé de communication de l’établissement, lors d’un point de presse en présence des syndicalistes.