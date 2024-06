Administration pénitentiaire : réinsertion sociale des détenus, la feuille de route de l’inspecteur Aliou Ciss

L’inspecteur Aliou Ciss récemment nommé à la tête de la direction de l’administration pénitentiaire, a pris fonction vendredi. Le nouveau directeur s’est fixé comme crédo d’améliorer des conditions de détention, de préparer la réinsertion sociale des détenus.



Le nouveau directeur soucieux d’un meilleur fonctionnement de la justice, notamment du service public pénitentiaire, s’engage à faire siennes les recommandations et orientations issues des Assises de la justice.



A cet effet, souligne l’inspecteur Aliou Ciss, « il s’agira pour moi d’inscrire en priorité l’humain au cœur de mon action, en m’attelant à l’amélioration des conditions de détention et préparation à la réinsertion sociale, au renforcement des capacités opérationnelles du personnel et à la revalorisation de la fonction pénitentiaire ».



L’administration pénitentiaire ayant pour mission d’assurer la mise en exécution des décisions judiciaires prononçant une peine privative de liberté ou ordonnant une incarcération provisoire.



A ce titre, « la surveillance et l’entretien des personnes qui dans les cas déterminés par la loi, doivent être placées ou maintenues en détention en vertu ou à la suite d’une décision de justice.



A côté de la sécurité, elle assure une seconde mission de préparation à la réinsertion des détenus », a relevé le directeur entrant de l’administration pénitentiaire.