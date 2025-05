Dialogue politique du 28 mai : Zahra Iyane Thiam dénonce une démarche « non inclusive » du Président Diomaye Faye

Zahra Iyane Thiam, membre du mouvement « La Nouvelle Responsabilité », s’est exprimée sur les préparatifs du dialogue politique prévu du 28 mai au 4 juin 2025. Intervenant sur les ondes de la RFM, l’ancienne ministre de la Microfinance a dénoncé ce qu’elle qualifie de « démarche unilatérale » du président de la République. Elle estime que l’initiative manque d’inclusivité.



« Aujourd’hui appeler à un dialogue politique sur des thématiques qui ont été discutées et rediscutées, je pense n’est pas la priorité pour notre pays surtout présentement, nous sommes partisans du dialogue, mais nous ne sommes pas partisans d’un dialogue qui en réalité n’a aucune plus-value », a-t-elle dit.



Favorable au principe du dialogue, Zahra Iyane Thiam insiste toutefois sur le besoin d’un cadre élargi et constructif. « La question ne se pose pas à notre niveau, il ne s’agit pas d’aller répondre ou de ne pas répondre. Le chef de l’Etat en faisant appel au dialogue, il a choisi sa date tout seul, il a choisi la durée du dialogue tout seul, il a choisi les thématiques tout seul. Pour qu’on ait un dialogue fécond et utile, c’est de ne pas se limiter à des questions politiques », a-t-elle martelé.



Pour rappel, le Président Bassirou Diomaye Faye a annoncé dans son discours du 3 avril que les discussions porteront sur le thème général du « système politique ». Il a désigné le Dr Cheikh Guèye comme facilitateur du dialogue national.