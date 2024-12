Adresse à la nation : le Président Diomaye rend hommage aux femmes du Sénégal

Lors de son discours de fin d’année prononcé ce 31 décembre, le Président Diomaye a rendu un vibrant hommage aux femmes du Sénégal. Dans ses paroles, empreintes de reconnaissance, il a salué le rôle indispensable que ces dernières jouent dans la société sénégalaise, affirmant leur contribution inestimable à l’équilibre social et familial du pays.



"Je rends un vibrant hommage à toutes les femmes du Sénégal, infatigables travailleuses et gardiennes du temple familial et de l’équilibre social de notre pays", a déclaré le Président Diomaye.