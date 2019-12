AdresseALaNation2019 - Macky annonce la réhabilitation prochaine du chemin de fer Dakar-Bamako

Le président de la République a annoncé, mardi soir la réhabilitation prochaine du chemin de fer Dakar-Bamako. La décision a été prise en parfait accord avec le chef de l’État malien, Ibrahim Boubacar Keïta.



« Sur le volet ferroviaire, je me réjouis d’annoncer qu’en accord avec la République sœur du Mali, le chemin de fer Dakar-Bamako sera bientôt réhabilité et modernisé dans des conditions qui assurent sa rentabilité et sa pérennité », informe-t-il lors de son discours du nouvel an.



À l’occasion, le chef de l’État annonce une trentaine de chantiers en cours : « En plus des projets achevés en 2019, plus de trente chantiers sont actuellement en cours, de la dorsale du Daandé Maayo sur la rive du fleuve Sénégal au nord, au Bus Rapide Transit à Dakar, et aux boucles du Boudié, du Fouladou et des Kalounayes au sud ; en attendant le lancement prochain du grand projet autoroutier Mbour-Fatick-Kaolack ».