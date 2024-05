JO 2024 : Soprano, Alonzo, Boli, Drogba… les porteurs de la flamme le 9 mai à Marseille dévoilés

Après un grand périple à travers la Méditerranée, la flamme olympique fera son arrivée en fin de journée dans la cité phocéenne, le mercredi 8 mai, pour deux jours de célébrations. Le Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 a dévoilé le nom des sportifs et personnalités qui porteront la flamme, jeudi 9 mai, dans les rues de Marseille.



Pendant deux jours, Marseille sera le théâtre de la flamme olympique. Le mercredi 8 mai, le Belem, second plus grand voilier de France, viendra apporter la torche au nageur Florent Manaudou, choisi pour être le premier porteur en France.



Le jeudi 9 mai, le relais de la flamme olympique débutera, à 8 h 20, à la cathédrale Notre-Dame de la Garde et terminera sa course, à 19 h 20, sur l’esplanade Ganay du Stade Vélodrome.



De nombreux anciens joueurs de l’OM



Pendant cette journée, une centaine de porteurs de la flamme déambuleront dans les rues de Marseille, seule ville traversée dans son intégralité avec Paris. De nombreux sportifs et personnalités auront également la chance de porter la flamme. Le Comité d’organisation des Jeux olympiques (Cojo) vient de dévoiler plusieurs noms et le casting est plutôt alléchant.



Du côté des sportifs, on retrouve plusieurs anciens joueurs de l’OM comme Eric Di Meco, Jean-Pierre Papin, Basile Boli ou encore Didier Drogba. Mais aussi l’actuel milieu de terrain Valentin Rongier et la native de Marseille et ancienne internationale française Louisa Necib.



En dehors du football, d’autres grands sportifs seront présents tels que Tony Parker et Nando de Colo pour le basket, Frédérick Bousquet et Fabien Gillot pour la natation, ou encore l’ancien skieur Sébastien Foucras.

Quelques personnalités marseillaises ont également été conviées à cette journée de célébrations et porteront la flamme olympique. C’est le cas du chanteur Soprano, du rappeur Alonzo ou encore de l’humoriste Redouane Bougheraba.









Avec Ouest-France