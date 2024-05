Transparence et redevabilité : les OTSE exigent des engagements concrets des entreprises extractives

Lors d'un point de presse tenu hier dimanche, les membres des Observatoires Territoriaux sur le Secteur Extractif (OTSE) des Communes de Darou Khoudoss, Mboro et Taiba Ndiaye ont lancé un appel pressant au gouvernement sénégalais pour une meilleure gestion des ressources extractives dans la région.



Les membres des OTSE ont souligné les défis rencontrés dans leurs communautés, notamment en ce qui concerne "le transport de produits dangereux sur les routes locales, les fuites de gaz nuisibles aux cultures et aux arbres fruitiers, ainsi que le non-respect des obligations environnementales et des dispositions sur le contenu local par les entreprises extractives."



Dans le communiqué parvenu à PressAfrik, ils appellent les entreprises "à respecter leurs obligations légales et contractuelles, à garantir la sécurité des installations, et à faire preuve de transparence dans leur gestion des revenus sociaux et environnementaux." De même, ils exhortent les autorités locales à renforcer l'intercommunalité pour une meilleure prise en charge des problèmes liés au secteur extractif, et à assurer la redevabilité dans l'utilisation des fonds destinés au développement local.



Enfin, les membres des OTSE invitent "les communautés locales à rester vigilantes et à suivre de près les engagements pris par les entreprises et les autorités." Ils ont exprimé leur soutien à l'État sénégalais dans sa volonté de réviser les contrats miniers et ont appelé à des mesures concrètes pour répondre aux conclusions de la Cour des comptes.



Ces observatoires des mécanismes citoyens inclusifs, sont chargés de défendre les droits des communautés locales en assurant un dialogue et une concertation entre les différentes parties prenantes du secteur extractif. Leur mission consiste notamment à faciliter le dialogue entre les entreprises et les populations locales, à recueillir et analyser des données sur l'exploitation minière et pétro-gazière, ainsi qu'à sensibiliser sur les revenus générés par ces activités.



Leur appel intervient dans un contexte marqué par la publication récente d'un rapport de la Cour des comptes sur le contrôle des recettes issues du secteur minier, ainsi que par la volonté affichée des autorités nouvellement élues de revoir les contrats miniers pour mieux protéger les intérêts nationaux.