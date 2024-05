Natation : Dr Mohamed Diop, élu nouveau président d'Africa Aquatics

Le Docteur Mohamed Diop a été élu nouveau président d'Africa Aquatics, samedi 4 mai 2024. L'annonce fait suite à un processus électoral rigoureux lors de l'assemblée générale annuelle de l'organisation tenue à Luanda, en Angola.



Mohamed Diop, secrétaire général sortant de la confédération africaine, a été élu magistralement avec 28 voix contre 14 pour son concurrent ougandais Docteur Donald Rukare.



Médecin de profession, Dr Diop est une figure respectée dans le monde du sport aquatique. Il apporte avec lui une richesse d'expérience et une vision pour l'avenir du sport en Afrique. Son élection marque une étape importante, non seulement pour l'organisation mais pour l'ensemble de la communauté aquatique du continent.



Avec une carrière distinguée de plusieurs décennies, le Dr Diop a été un éminent défenseur du développement et de la promotion des sports aquatiques en Afrique. Son dévouement à l’avancement de la natation, du plongeon, du water-polo et de la nage synchronisée lui a valu l’admiration et le respect de ses collègues et des athlètes.





Dans son discours de remerciement, Dr Diop a exprimé sa gratitude pour la confiance que lui accordent les membres d'Africa Aquatics et a exposé sa vision pour l'avenir de l'organisation. Il a souligné l'importance de l'inclusion, de la diversité et du développement à la base pour garantir que les sports aquatiques atteignent tous les coins du continent.



"Je suis profondément honoré d'avoir été choisi comme président d'Africa Aquatics", a déclaré M. Diop. Il s'engage à travailler sans relâche pour favoriser la "croissance, l'excellence et l'accessibilité au sein de notre communauté aquatique. Ensemble, nous nous efforcerons de créer des opportunités pour tous, du niveau local aux plus hauts échelons de compétition".



Sous la direction du Dr Diop, Africa Aquatics est sur le point d'entrer dans une nouvelle ère d'innovation et de croissance. En mettant l'accent sur l'autonomisation des athlètes, des entraîneurs et des officiels, l'organisation vise à élever le niveau des sports aquatiques en Afrique et à renforcer la présence du continent sur la scène mondiale.