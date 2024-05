Affaire Bah Diakhaté et Imam Ahmed Tidiane Ndao : le verdict sera connu le 03 juin prochain

Fin de procès de l’activiste Bah Diakhaté et imam Ahmed Ndao. Le juge du tribunal de grande instance de Dakar a mis en délibéré l’affaire jusqu’au 03 juin prochain.



Le procureur a requis 6 mois ferme contre Bah Diakhaté et l'imam Cheikh Tidiane Ndao.



Les deux mis en cause sont poursuivis pour « diffusion de fausses nouvelles et offense à une personne exerçant tout ou une partie des prérogatives du chef de l'Etat ».



À noter que la demande de liberté provisoire a été retirée par les avocats face à l’opposition procureur.