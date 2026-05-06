Numérique, inclusion, innovation : Sonatel dévoile sa stratégie pour un Sénégal connecté

L’opérateur Sonatel renforce son ambition de leader technologique en Afrique de l’Ouest avec le lancement de son nouveau plan stratégique “Trust the Future”. Dans un entretien accordé ce mercredi, Awa Niang, Directrice de la Communication, de la RSE et des Relations Extérieures, détaille une vision centrée sur l’innovation durable, l’inclusion et la confiance numérique, avec des retombées concrètes pour les populations sénégalaises.



Ce nouveau plan, qui succède à “Lead the Future”, met l’accent sur des investissements massifs dans les infrastructures afin d’améliorer la connectivité et les services numériques. « Trust the Future s’inscrit dans notre ambition d’être un leader africain de l’innovation technologique durable et inclusive, guidée par l’humain et l’obsession client », explique Awa Niang.



Au cœur de cette stratégie, le renforcement du réseau constitue une priorité. Aujourd’hui, 98 % de la population sénégalaise est couverte en 4G, tandis que la 5G atteint déjà 40 % de couverture, faisant de Sonatel le seul opérateur à proposer cette technologie dans le pays. À cela s’ajoute une couverture satellite totale du territoire. La mise en service du câble sous-marin 2Africa en décembre 2025 a également permis de tripler la vitesse de connexion, améliorant significativement l’accès à Internet.



Au-delà des infrastructures, l’entreprise mise sur des services innovants pour transformer le quotidien des usagers. Des solutions comme Orange Money ou Orange Bank participent à l’inclusion financière, tandis que le lancement de l’offre Maxit avec commande vocale ouvre de nouvelles perspectives dans les transactions numériques. « Nous sommes dans une dynamique d’innovation permanente pour simplifier la vie de nos clients », souligne la responsable.



La notion de “numérique de confiance” repose, selon Sonatel, sur trois piliers : la qualité des infrastructures, la transparence dans la gestion des données et l’accessibilité des services. Dans un contexte de souveraineté numérique croissante, l’opérateur insiste sur sa capacité à maîtriser ses réseaux et à garantir la sécurité des données de ses utilisateurs.



Sur le plan économique et social, Sonatel affirme réinvestir 15 % de son chiffre d’affaires dans les technologies, tout en maintenant 60 % de la valeur créée au Sénégal, notamment via les contributions fiscales et les actions de responsabilité sociétale. Parmi celles-ci, les Orange Digital Center jouent un rôle clé dans la formation des jeunes aux métiers du numérique, avec déjà 100 000 bénéficiaires et un taux d’insertion professionnelle de 100 % pour les diplômés de l’École du Code.



L’entreprise met également l’accent sur l’équité territoriale et l’inclusion des femmes. En 2025, 52 % des apprenants dans ses programmes étaient des femmes, avec des initiatives spécifiques pour les publics vulnérables. Des projets comme les “Villages Orange” contribuent par ailleurs au désenclavement des zones rurales, en combinant accès au numérique et infrastructures de base.



À l’horizon 2028, Sonatel ambitionne de connecter deux millions de ménages à la fibre optique et de renforcer l’accès au numérique dans les zones reculées, notamment grâce au satellite et à de nouveaux programmes éducatifs. En parallèle, l’opérateur entend accompagner la digitalisation de l’État à travers sa structure dédiée et des partenariats institutionnels.



« Notre ambition dépasse le rôle d’opérateur. Nous voulons être le partenaire technologique de référence d’un Sénégal en pleine transformation », conclut Awa Niang.



Avec “Trust the Future”, Sonatel confirme ainsi sa volonté de conjuguer performance économique, innovation technologique et impact durable.