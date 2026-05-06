États-Unis: Ted Turner, le fondateur de CNN, est mort à l'âge de 87 ans

Personnage flamboyant et provocateur, il a contribué à bouleverser le paysage médiatique de son temps en créant CNN en 1980, la première chaîne d'information en continu 24h/24. Il avait été un temps le mari de l’actrice Jane Fonda.



Né à Cincinnati, dans le nord des États-Unis, Ted Turner était entré dans les médias en reprenant au départ l'entreprise familiale de publicité laissée par son père. Après avoir acquis plusieurs stations de radio, l'achat en 1970 d'une chaîne en difficulté à Atlanta avait marqué son entrée dans la télévision.



Engagements philanthropiques et environnementaux

Au-delà des affaires et du sport, son autre grande passion, il était également connu pour ses engagements philanthropiques et environnementaux. En 1998, Ted Turner avait notamment fait don d'un milliard de dollars aux Nations unies pour créer la Fondation des Nations unies, engagée notamment sur le climat, le développement durable, la technologie et la santé.



Il a également créé en 1997 un Fonds pour la protection d'espèces menacées comme les tortues gopher, les papillons monarques et certaines grenouilles, en collaboration avec des propriétaires terriens privés. En 2015, il a lancé la Ted Turner Reserves, une initiative d'écotourisme permettant de visiter ses propriétés au Nouveau-Mexique et de découvrir des projets de conservation.



Donald Trump a rendu hommage à Ted Turner, saluant un « grand nom de l'histoire de la télévision ». Le président américain a durement critiqué au passage la célèbre chaîne qu'il a fondé. « CNN est devenue "woke" », a déploré le président américain dans un message sur son réseau Truth Social, ajoutant espérer que la chaîne soit « rendue à son ancienne crédibilité et gloire » par ses nouveaux propriétaires. La chaîne d'informations en continu va passer sous le contrôle de la famille Ellison, jugée proche de Trump.