Affaire Cheikh Oumar Hann-Pape Alé Niang : le procès renvoyé au 24 mars prochain

Le procès opposant l’ancien directeur général du Centre des œuvres universitaires (Coud) Cheikh Oumar Hann au journaliste Pape Alé Niang ouvert ce mardi matin devant le tribunal correctionnel de Dakar, a été renvoyé au 24 mars prochain. Ce, pour le paiement de la consignation fixée à 50 000 F Cfa.



L’ancien directeur général du Centre des œuvres universitaires de Dakar (Coud) et actuel ministre en charge de l’Enseignement supérieur M. Hann, accuse Pape Alé et Mody Niang, auteur de la préface du livre « Scandale au cœur de la République : Le dossier du COUD » de "diffamation" après la sortie du livre du journaliste.



En guise de dommages et intérêts, Cheikh Oumar Hann réclame la somme de 10 milliards de F Cfa pour laver son honneur.