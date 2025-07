178e anniversaire de l’indépendance du Liberia : Le Président Diomaye Faye exprime la solidarité du Sénégal au peuple libérien

Monrovia a célébré ce samedi 26 juillet 2025 le 178e anniversaire de son indépendance, dans une ambiance à la fois solennelle et populaire, sur l’emblématique Heritage Square, rapporte la Présidence de la République du Sénégal sur sa page Facebook.





À l’invitation de Son Excellence Monsieur Joseph Nyuma Boakai, Président de la République du Liberia, Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Faye, Président de la République du Sénégal, a pris part à la cérémonie officielle, placée sous le thème : « Une Nation, une destinée : guérir du passé et construire l’avenir ? »



Aux côtés de plusieurs chefs d’État de la sous-région et d’éminentes personnalités africaines, le Président Faye a tenu à exprimer la solidarité du Sénégal au peuple libérien en ce jour de célébration de sa souveraineté, conquise dès 1847.