Affaire Commando de Pastef: 4 sur 23 individus ont été arrêtés, selon le Parquet

Quatre (4) sur vingt-trois (23) commandos ont été arrêtés à savoir Diakité, Famara N. Mané, Pape Baba Diaw et Abdou Karim Béye, renseigne le procureur général Ibrahima Bakhoum qui faisait face à la presse ce mardi. « Ils ont été déférés parce que faisant parti du groupe Commando. Les 19 personnes restantes ont été identifiées et recherchées sur toute l’étendue du territoire nationale », a-t-il souligné.



Poursuivant, il affirme avoir leurs noms, leurs numéros de téléphone et les lieux de leur localisation. « Mais il me semble qu’à l’état actuel des investigations, il ne pas en donner plus de détails, afin de ne pas gêner le travail des enquêteurs.



Après leur déferrement pour « association de malfaiteur terroriste, atteinte à la sûreté de l’État, actes et manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique et ayant occasionné des troubles politiques graves, destruction de biens publics et privés, incendies criminels, vols, pillages, meurtres », une information judiciaire sera ouverte afin que le juge d’instruction puisse dans le cadre de ses poursuites renseigner davantage sur « le modus operandi, l’objectif et le mode de fonctionnement de cette organisation ».