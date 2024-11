Affaire Dora Gaye: le Colonel Cheikh Sarr, placé sous mandat de dépôt pour "complicité d’escroquerie"

Nouveau développement dans le dossier d’escroquerie foncière présumée, qui oppose l’homme d’affaires Doro Gaye au PDG de Cim-Translog Suarl, Zakiroulahi Sow. Le colonel Cheikh Sarr, également impliqué dans cette affaire, a été placé sous mandat de dépôt par le juge du 3e cabinet, après une audition le 22 octobre dernier. La charge de complicité d’escroquerie a été retenue contre lui. Ce jeudi 7 novembre, le juge a finalement décidé de le placer sous les verrous.



Pour rappel, Doro Gaye, accusé par Zakiroulahi Sow d’escroquerie sur la vente de terrains situés sur le site de l’ancien aéroport de Dakar pour un montant de 1,2 milliard FCFA, avait déjà été inculpé et incarcéré le 3 juin dernier avant d’obtenir une mise en liberté sous contrôle judiciaire le 28 juin.



Rappelons que depuis la chute du régime de Macky Sall, l’homme d’affaires Doro Gaye traverse une période difficile. En plus d’une procédure judiciaire pour escroquerie intentée par Zakiroulah Sow, il est sur le point de perdre deux immeubles en copropriété avec son épouse dans la cité Keur Gorgui, à Dakar. L’Union des Mutuelles - Alliance de Crédit et d’Épargne pour la Production (Um-Acep) a saisi ces biens en raison d’un prêt important pour lequel Gaye avait mis en garantie ses propriétés, mais qu’il n’a jamais remboursé.



Doro Gaye aurait emprunté environ une centaine de millions de francs CFA auprès de l’institution bancaire, mais n’a pas honoré ses engagements financiers, selon les représentants de l’Um-Acep. Ainsi, l’organisation a saisi les deux immeubles et notifié le juge de la Chambre des saisies immobilières.



Les biens concernés incluent un magasin de 73 m² au rez-de-chaussée de l’immeuble en copropriété à Keur Gorgui, désigné sous le lot 08 du Titre Foncier n°23.242/GR, et un appartement de 122 m², lot 09 du Titre Foncier n°23.243/GR, également situé au rez-de-chaussée. La mise à prix pour le magasin est fixée à 12 millions de francs CFA, tandis que l’appartement est évalué à 21,35 millions de francs CFA.