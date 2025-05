Transport routier : le Mali accorde une dérogation temporaire aux gros porteurs hors normes jusqu’au 13 mai

Le ministère sénégalais des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens a annoncé qu’une dérogation temporaire a été obtenue auprès des autorités maliennes pour la circulation des camions gros porteurs hors normes et hors gabarit, et ce, jusqu’au 13 mai 2025 inclus.



Depuis le 1er avril 2025, le Mali applique strictement le règlement 14 de l’UEMOA, interdisant la circulation de ces types de véhicules sur son territoire. Cette décision, bien que notifiée par le ministère sénégalais dans une lettre d'information datée du 19 mars, a conduit à l'immobilisation de plusieurs camions en provenance ou à destination du Sénégal, bloqués aux frontières ou à l’intérieur du territoire malien.



À la suite de démarches diplomatiques initiées par les autorités sénégalaises, sur instruction du président de la République, le Mali a accordé un délai de grâce de 15 jours (du 29 avril au 13 mai 2025) pour permettre le passage des camions concernés sous escorte douanière, selon une instruction interministérielle malienne datée du 28 avril.



Le ministère appelle tous les transporteurs et opérateurs à respecter strictement cette période de tolérance. Passé ce délai, tout véhicule non conforme sera interdit de circulation sur le sol malien.



Le ministère rappelle enfin aux acteurs du secteur leur obligation de se conformer aux règlements en vigueur dans les pays partenaires et les exhorte à prendre les dispositions nécessaires pour éviter de nouvelles perturbations.