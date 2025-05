CAN U20 : Le Sénégal accroché d’entrée par la Centrafrique (1-1)

Pour son premier match à la Coupe d’Afrique des Nations des moins de 20 ans (CAN U20), le Sénégal a été accroché par une solide équipe de Centrafrique (1-1).



Dominateurs durant une bonne partie de la rencontre, les « Lionceaux » avaient pourtant ouvert le score à la 49e minute grâce à Ibrahima Thiam. Mais une erreur défensive à la 74e minute a permis aux Centrafricains d’égaliser et de repartir avec un point.



Les Sénégalais tenteront de se relancer ce lundi 5 mai à 18h00 GMT face au Ghana, pour la deuxième journée du groupe C.