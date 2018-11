Affaire Karim Wade: "Macky Sall ne se pliera pas aux recommandations", affirme El Hadji Kassé

Le chargé de communication du présidence de la République du Sénégal, El hadji Hamidou Kassé, a affirmé que le chef de l"Etat, "Macky Sall ne se pliera pas et ne va pas céder aux recommandations de ce groupe de travail", lors de l'émission Grand Jury sur la Rfm.



"Les conventions internationales n’ont jamais remis en cause la souveraineté des Etats. Macky Sall ne pliera pas, il ne cède pas aux recommandations" faites par le Conseil des droits de l'Homme de l'Onu qui de demandé à ce que l'affaire soit réexaminée, a indiqué El hadji Kassé.



Il a fait savoir que la grâce accordée à Karim Wade, n’est pas une ingérence de Qatar, mais "c’est la famille Wade qui est passée par les autorités qataries pour demander cette grâce. Ce que Macky Sall a accédé pour des raisons humanitaires".



En outre, M. Kassé est revenu sur le bilan de Macky Sall dans plusieurs domaines, notamment dans celui de l’énergie, en soulignant les émeutes de l’électricité de l’ancien régime qui sont maintenant dépassées et définitivement réglées par le régime de Macky Sall, sans compter les multiples progrès dans ce domaine.