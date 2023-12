Affaire Ndella Madior Diouf : la directrice de la Case des Tout-petits annonce la création d’un décret pour réglementer les pouponnières...

La directrice générale de la Case des Tout-petits regrette le drame survenu dans la pouponnière « Keur Yeurmandé » ou la propriétaire Ndella Madior Diouf a été arrêtée et placée en garde à vue, jeudi 21 septembre. Maïmouna Cissokho révèle qu’une cellule de crise a été mise en place par le ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection des enfants. Elle annonce par ailleurs, un projet de décret portant réglementation des crèches, pouponnières et orphelinats.



« Je suis profondément triste pour ces touts petits. Nous sommes à la disposition des autorités en charge de la gestion des pouponnières et des orphelinats sous la tutelle du ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection des enfants. Nous accompagnons le ministère de Justice qui a pris la bonne décision de fermer déjà la structure sur instruction du chef de l’Etat Macky Sall. Et toute la journée, nos services ont été à la cellule de crise pour orienter les tout-petits vers les structures de santé pour leur prise en charge », a fait savoir sur la RFM, Maïmouna Cissokho.



D’ailleurs, la directrice générale de la Case des Tout-petits annonce qu’un projet de décret portant la réglementation des crèches, pouponnières et orphelinats est en cours.



« Nous sommes en train de travailler à mettre des bases juridiques pour assainir, encadrer le secteur de la petite enfance. Par exemple au niveau de l’Agence, nous avons un projet de décret qui est en cours et doit être signé pour nous permettre de faire des descentes dans les structures de les inspecter parce que nous ne pouvons le faire sans base juridique », a-t-elle fait savoir.