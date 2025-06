Décès de Mor Seck à Guédiawaye : la police de Yeumbeul dément les accusations de la famille

La réponse du commissariat de Yeumbeul- Nord accusé de bavure sur le jeune Mor Seck ne s’est fait pas faite attendre. En plus de réfuter les allégations de la famille du défunt, la police a fait savoir que le lieu où Mor Seck aurait rencontré une patrouille de policiers ne portant pas d’uniforme, n'est pas du ressort de la police de Yeumbeul-Nord.



La police de Yeumbeul-Nord de préciser que ses activités du vendredi 30 mai, se sont déroulées en deux phases. Dans la journée, ses éléments étaient plus « occupés par les opérations de conduite au parquet (déferrement) de suspects ou de mis en cause dans le cadre des enquêtes quotidiennes, et dans la soirée des opérations de sécurisation des personnes et des biens ». Ces dernières opérations menées dans la zone de Yeumbeul- Nord ce sont soldées par l’interpellation de plusieurs individus pour motifs allant de « l’usage collectif de chanvre indien au contrôle d’identité, en passant par l’ivresse publique et manifeste. Parmi les interpellés placés en garde à vue puis déférés au parquet, aucun ne répondait au nom de Mor Seck ».



Toujours dans le rejet total des accusations, rapporte le quotidien Libération, la police de Yeumbeul-Nord a expliqué qu'aucun élément ne porte le nom cité par les parents du défunt. « Assane Kar bala qui aurait bastonné Mor Seck, selon les parents de ce dernier, n'est pas connu du service. S'ils disent que c'est ce dernier qui, en plus de bastonner Mor Seck, aurait éconduit son frère venu aux nouvelles, ils n'ont qu'à se présenter pour l'identifier », a défié, sous le couvert de l'anonymat, un élément de la police de Yeumbeul-Nord qui a révélé : « seuls deux éléments de ce commissariat portent le prénom de Assane, l'un est affecté depuis bien longtemps à la préfecture l'autre est un membre du corps urbain, aucun d'eux ne porte le sobriquet de Karbala », lit-on sur le journal.



Selon les Seck, leur défunt fils leur aurait confié avant de mourir, qu'il a croisé des policiers à hauteur du Terminus de la ligne 41. Mais selon le commissariat, le Terminus de la ligne 41 n'est pas dans la zone de compétence de la police de Yeumbeul -Nord.