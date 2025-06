Falémé : un site d'orpaillage clandestin démantelé, six (6) individus arrêtés

Les forces de sécurité ont mené une opération réussie contre l'orpaillage illégal dans la région de la Falémé jeudi 12 juin. Un nouveau site clandestin a été démantelé sur l'axe Alinguel-Goundafa, dans le cadre de l'Opération Orientale toujours en cours dans la Zone militaire N°4.



L'intervention a permis l'interpellation de six individus suspectés d'exploitation aurifère illégale. Les forces de l'ordre ont procédé à la saisie d'un important matériel utilisé pour ces activités prohibées. Parmi le matériel confisqué figurent une dizaine de motopompes, plusieurs groupes électrogènes et divers autres équipements destinés à l'extraction sauvage d'or.



Cette opération s'inscrit dans la continuité des efforts déployés par les autorités pour lutter contre l'orpaillage clandestin dans la région. Ces activités illicites, en plus de porter atteinte à l'environnement, privent l'État de revenus substantiels et compromettent la stabilité de la zone.



Les suspects actuellement en garde à vue devraient être présentés à la justice dans les plus brefs délais. Les autorités militaires ont réaffirmé leur détermination à poursuivre ces opérations de nettoyage jusqu'à l'éradication complète de l'orpaillage illégal dans la région.