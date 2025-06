Dakar : l’OCRTIS interpelle deux (2) étrangers en possession de 4 kg de cocaïne

L’Office Central de Répression du Trafic Illicite de Stupéfiants (OCRTIS) a procédé à l’interpellation de deux (02) individus de nationalités étrangères, surpris en possession de quatre (4) kilogrammes de cocaïne.



D’après la Police nationale, ces arrestations font suite à l’exploitation d’un renseignement opérationnel faisant état de la livraison imminente d’un colis suspect, présentant des caractéristiques similaires à ceux récemment saisis à Madrid.



Pour rappel, le 2 juin 2025, les autorités espagnoles ont intercepté huit (8) kilogrammes de cocaïne et procédé à l’arrestation de quatre (4) passagers gratuits (GP) de nationalité sénégalaise, en lien avec une expédition opérée par la même expéditrice.



La perquisition du domicile de l’un des mis en cause a permis la saisie de la somme de quatre cent mille francs CFA (400.000 FCFA), ainsi que de plusieurs objets en rapport avec ses activités illicites.

Les investigations se poursuivent activement afin d’identifier et d’interpeller l’ensemble des personnes impliquées dans ce réseau de trafic international de stupéfiants.