Affaire Ndella Madior Diouf, son avocat fustige le traitement du dossier dans la presse

Ndella Madior a été déférée mardi au parquet de Dakar, mais elle a fait l’objet d’un retour de parquet après une journée à la cave du palais de justice. Elle retournera donc ce mercredi pour faire face au procureur.



S’agissant des faits, Me Aboubacry Barro, avocat de Ndella Madior tente de disculper sa cliente. L’avocat n’est pas d’accord avec le traitement du dossier dans la presse. A l’en croire, rapporte Les Echos, Ndella Madior n’a enterré aucun bébé. Les bébés sont tous décédés à l’hôpital et il y a eu des certificats de décès signés par l’officier d'État civil et permis d’inhumer en bonne et due forme », peste Me Barro.



A rappeler que Ndella Madior a été interpellée suite à une plainte d’une dame qui voulait récupérer son enfant qu’elle avait confié à la pouponnière "Keur Yermandé" mais aussi suite à l'auto saisine du procureur de la république.