Affaire Pape Cheikh Diallo et Cie: cinq nouvelles arrestations enregistrées à Saint-Louis

L'arrestation à Saint-Louis (nord-ouest) du commerçant A. Cissé (52 ans), considéré comme le 22e suspect dans le dossier tentaculaire de Keur Massar, a permis à la Section de recherches (Sr) de Saint-Louis de démanteler un autre présumé réseau d'homosexuels dans l’ancienne capitale.



Après l’arrestation des nommés A. Fall (52 ans, peintre), O. Mbaye (43 ans, commerçant) et M. Dièye (46 ans), la poursuite des investigations a conduit à cinq (05) nouvelles interpellations. Il s'agit des nommés N. Seck, S. Sène, V. Niang, D. Seck et M. Diop.



D’après le journal Libération, ces derniers, tous mariés, sont âgés entre 29 et 37 ans. Les huit (08) mis en cause arrêtés dans le cadre de cette affaire seraient tous passés aux aveux. Le journal a aussi révélé que d’autres membres de ce présumé réseau d'homosexuels sont dans le collimateur des enquêteurs qui ont mis la main sur des messages très compromettants.



Pour rappel, le commerçant A. Cissé a été arrêté, le 20 février 2026, par la Section de Recherches (SR) de Saint-Louis dans le cadre du dossier de Pape Cheikh Diallo et Cie. Il a été placé en garde à vue, avant d’être transféré à la Brigade de Recherches de Keur Massar sous escorte, le 21 février 2026. Dès son arrivée, il a été acheminé au centre de santé de Keur Massar pour subir des tests de dépistage au VIH/Sida qui se sont révélés positifs. Par la suite, il a été placé sous mandat de dépôt, le 24 février 2026, en même que temps que Zale Mbaye et Cie.



Les mis en cause sont poursuivis pour des faits d'«association de malfaiteurs, d'actes contre nature, de transmission volontaire du VIH».

