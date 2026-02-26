Marché financier: Le Sénégal lance un emprunt de 200 milliards de FCFA

Le ministère des Finances et du Budget, Cheikh Diba, a annoncé ce jeudi 26 février, le lancement du premier Appel Public à l'Épargne (APE) de l'année 2026. L’État sollicite le marché financier régional pour mobiliser une enveloppe de 200 milliards de FCFA.



Selon le communiqué, les ressources mobilisées contribueront au financement des besoins budgétaires de l’État pour l’exercice 2026, «conformément à l’autorisation parlementaire prévue par la Loi de finances initiale, et à l’accompagnement des priorités économiques et sociales inscrites dans l’agenda national de transformation».



Cette opération, arrangée par la société de gestion et d’intermédiation Invictus Capital & Finance, s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie de gestion de la Dette à Moyen Terme et du Plan de financement de l’État pour l’année 2026. «Elle contribue également à l’approfondissement du marché financier sous-régional», note le communiqué, pour qui «l’État du Sénégal compte sur l’engagement constant de ses citoyens, des investisseurs institutionnels et de l’ensemble de ses partenaires afin de faire de cette opération un succès collectif». La période de souscription est fixée du 26 février au 19 mars 2026.