Kayar : le cri de détresse des producteurs de pommes de terre face aux importations

Les producteurs locaux de pommes de terre dans la zone des Niayes, située à environ 58 km au nord de Dakar, sur la Grande-Côte, se disent « trahis » par les autorités. Malgré une récolte abondante cette année, les agriculteurs de Kayar font face l’impossibilité d’écouler leur production. Ils mettent en cause le maintien des importations sur le marché sénégalais, malgré les engagements de l'État de protéger la production locale. Les producteurs pointent directement du doigt le ministère du Commerce et la Direction de l’Agence de Régulation des Marchés (ARM). «On nous avait vendu la souveraineté alimentaire, mais aujourd'hui, tout notre espoir a été brisé», dénonce avec amertume le porte-parole du collectif des producteurs.



​Au-delà de la concurrence des produits importés, le manque d'infrastructures de stockage aggrave la situation. Sans chambres froides adéquates, les récoltes périssent à vue d'œil. Les producteurs rappellent qu'un projet de construction de stockage en partenariat avec Swami Agri avait été promis, mais les résultats sur le terrain se font toujours attendre.



​Cette mévente place les agriculteurs dans une situation financière critique. La plupart des exploitants ont contracté des crédits auprès d'institutions de microfinance. Sans rentrées d'argent, ils sont aujourd'hui incapables de rembourser leurs dettes. Les producteurs interpellent directement le Président de la République et son Premier ministre, Ousmane Sonko, pour exiger une intervention d'urgence.



​Signe de l’exaspération générale, les acteurs de la filière ont décidé de passer à la vitesse supérieure. Selon des informations rapportées par iRadio, ils ont choisi de boycotter la rencontre prévue ce jeudi avec l’autorité de régulation des marchés. Pour les braves travailleurs des Niayes, le temps des discussions semble révolu, ils attendent désormais des actes concrets pour sauver ce qui peut encore l'être de leur saison agricole.