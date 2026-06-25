Forum de Jeju : Macky Sall appelle à «rétablir la confiance dans le multilatéralisme et dans l’ONU»

Candidat à la succession de Antonio Guterres au Secrétariat général de l’Organisation des Nations Unies (ONU), l’ex-président Macky Sall a participé au Forum de Jeju (Corée du Sud). A cette occasion, ce jeudi 25 juin, dans un message sur ses réseaux sociaux, il dit avoir «souligné la nécessité de rétablir la confiance dans le multilatéralisme» et dans l’Institution qu’il compte diriger.



«Au Forum de Jeju pour la paix et la prospérité, j’ai eu l’honneur de participer, le 25 juin, au panel "Réinventer le multilatéralisme". J’y ai souligné la nécessité de rétablir la confiance dans le multilatéralisme et dans l’ONU, ainsi que le rôle essentiel du Secrétaire général en tant que bâtisseur de ponts et catalyseur de coopération», a dit Macky Sall.



L’ancien chef d’Etat du Sénégal (2012-2024) dit avoir «également insisté sur la résilience comme principe directeur du prochain agenda mondial».



Cette sortie de Macky Sall intervient alors qu’il prépare activement sa campagne à travers des rencontres de haut niveau. Il a récemment rencontré le président français, Emmanuel Macron, qui n’a pas encore affiché sa position pour une candidature dans ce scrutin décisif.