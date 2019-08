Affaire Pétrotim: l'Etat du Sénégal va lancer ses enquêteurs aux trousses de Timis, Bp et Mayeni Jones

​Après les auditions effectuées dans les locaux de la brigade des affaires générales de la Division des investigations criminelles (Dic) de plusieurs personnalités politiques et de la Société civile sénégalaise, L'État du Sénégal a décidé d'envoyer, dans le cadre de l'entraide judiciaire sur l'affaire Petrotim, une Commission rogatoire en Europe pour entendre les personnes étrangères impliquées dans cette affaire.



Selon le journal L'Observateur, les personnes visées par cette commission rogatoire à l'extérieur du pays sont l'homme d'affaires australo-roumain Frank Timis qui aurait remis 250 000 dollars à Aliou Sall, le Team-manager de Bp et de la journaliste de BBC Mayeni Jones, qui réalisé le documentaire intitulé "Sénégal: un scandale à dix (10) milliards de dollars".



Toutefois, nos confrères indiquent ces commissions rogatoires risquent de rentrer bredouilles au pays, vu la complexité du dossier et des procédures. Le travail des inspecteurs qui seront délégués sera d'analyser les situations financières des personnes ou société ciblées, de fouiller leurs comptabilités...