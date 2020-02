Affaire Pétrotim: les auditions bouclées, au Procureur de réagir

Le doyen des Juges Samba Sall a clôturé la semaine dernière l’instruction du dossier Pétrotim. La balle est, désormais, dans le camp du parquet qui doit « retourner », au magistrat instructeur, le dossier accompagné d’un réquisitoire introductif, renseigne "Libération".



Le dossier a ainsi été communiqué au ministère public pour règlement. Toutefois deux possibilités s'offrent au parquet: requérir un classement sans suite faute de preuve ou demander des poursuites contre celui ou ceux qui seraient identifiés comme étant "X".



Pour rappel, l’attribution de concessions d’exploration gazière et pétrolière à l’homme d’affaires controversé Frank Timis avait fait polémique au Sénégal, suite à la publication d’une enquête réalisée par le média britannique. Ce, à cause, du rôle joué en coulisses par Aliou Sall, le frère cadet du président sénégalais, qui alimente les soupçons de népotisme, de conflits d’intérêts et de corruption. BBC avait révélé que le jeune frère du président Sall a bénéficié de pot-de-vin de la part de la dite société.